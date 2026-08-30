कृष्णमुरारी शर्मा बोले- जूते पर 4 हजार खर्च, लेकिन सिर बचाने के लिए हजार रुपये का हेलमेट नहीं; VIDEO

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अमर उजाला की ओर से शनिवार को कुरहना स्थित प्रयाग इंटरनेशनल स्कूल में पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सीओ यातायात कृष्णमुरारी शर्मा और यातायात प्रभारी सत्यप्रकाश यादव ने 150 से अधिक छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा और साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी। सीओ यातायात कृष्णमुरारी शर्मा ने कहा कि लोग पैरों के जूते पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट खरीदने में लापरवाही करते हैं। दुर्घटना में सिर पर चोट जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनना चाहिए।

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