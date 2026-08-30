{"_id":"6a93dc69aa05f102e70a3b02","slug":"video-krishnamurari-sharma-said-spent-4000-on-shoes-but-would-not-buy-1000-rupee-helmet-protect-head-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"कृष्णमुरारी शर्मा बोले- जूते पर 4 हजार खर्च, लेकिन सिर बचाने के लिए हजार रुपये का हेलमेट नहीं; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कृष्णमुरारी शर्मा बोले- जूते पर 4 हजार खर्च, लेकिन सिर बचाने के लिए हजार रुपये का हेलमेट नहीं; VIDEO
अमर उजाला की ओर से शनिवार को कुरहना स्थित प्रयाग इंटरनेशनल स्कूल में पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सीओ यातायात कृष्णमुरारी शर्मा और यातायात प्रभारी सत्यप्रकाश यादव ने 150 से अधिक छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा और साइबर अपराध से बचाव की जानकारी दी।
सीओ यातायात कृष्णमुरारी शर्मा ने कहा कि लोग पैरों के जूते पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट खरीदने में लापरवाही करते हैं। दुर्घटना में सिर पर चोट जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनना चाहिए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।