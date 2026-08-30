चंदौली: 25 हजार का इनामी गोवंश तस्कर गिरफ्तार, चेकिंग देखकर पिकअप छोड़ भागा था; प्रयागराज का है बदमाश

सैयदराजा पुलिस और स्वाट टीम ने गोवध के मुकदमे में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी तस्कर विकास यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान प्रयागराज जिले के हंडिया थाना क्षेत्र के लसार बरौत निवासी 24 वर्षीय विकास यादव के रूप में हुई। पुलिस ने उसे शनिवार को उसके घर के पीछे स्थित बगीचे से गिरफ्तार किया।

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पुलिस के अनुसार 25 मार्च को सैयदराजा थाना पुलिस जेठमलपुर तिराहा स्थित एनएच-2 की उत्तरी लेन पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान चंदौली की ओर से आ रही बिना नंबर की सफेद पिकअप का चालक पुलिस की चेकिंग देखकर वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर फरार हो गया। तलाशी लेने पर पिकअप में छह गोवंश क्रूरतापूर्वक रस्सियों से बंधे मिले। पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर सैयदराजा थाने में मुकदमा दर्ज किया था।विवेचना के दौरान वाहन चालक विकास यादव का नाम सामने आया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र और स्वाट प्रभारी राम जनम यादव के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर की सूचना पर 29 अगस्त को उसके घर के पीछे बगीचे में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया।