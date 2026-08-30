{"_id":"6a93d29a2baaa521f103f25b","slug":"video-cows-and-buffaloes-are-being-tethered-police-outpost-currently-under-construction-in-launda-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"लौंदा में निर्माणाधीन चौकी में बंध रही गाय-भैंस, गोबर और कीचड़ से भरा परिसर; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीडीडीयू नगर जिले में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए गए दावों और धरातल की हकीकत में बड़ा अंतर नजर आ रहा है। अलीनगर थाना क्षेत्र में जिन पुलिस चौकियों के निर्माण और संचालन को लेकर तीन वर्ष पहले योजनाएं बनाई गई थीं, वे आज भी अधर में लटकी हुई हैं। कहीं पुलिस चौकी का भवन अधूरा छोड़ दिया गया है और उसमें ग्रामीणों ने गाय-भैंस बांधकर तबेला बना लिया है, तो कहीं भवन पूरी तरह तैयार होने के बावजूद पुलिस चौकी का संचालन शुरू नहीं हो सका है। दूसरी ओर वर्षों से प्राथमिक विद्यालय के कमरे में संचालित हो रही लौंदा पुलिस चौकी बच्चों की पढ़ाई के साथ-साथ पुलिसकर्मियों के कामकाज के लिए भी परेशानी का कारण बनी हुई है।

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