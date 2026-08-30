पुलिस चौकी के भवन में तबेला: स्कूल के कमरे में पुलिस, निर्माणाधीन चौकी में बंध रही गाय-भैंस; गोबर से भरा परिसर

केस 1 - 20 साल से स्कूल में चल रही चौकी, नया भवन तीन साल से अधूरा

अलीनगर थाना क्षेत्र की लौंदा पुलिस चौकी वर्ष 2006 से प्राथमिक विद्यालय के एक कमरे में संचालित हो रही है। करीब 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी चौकी को अपना स्थायी भवन नहीं मिल सका। स्कूल परिसर में पुलिस चौकी चलने से जहां पुलिसकर्मियों को कामकाज में दिक्कत होती है। समस्या को देखते हुए 18 जुलाई 2023 को तत्कालीन सीओ अनिरुद्ध सिंह ने पुलिस चौकी भवन के निर्माण के लिए नींव की ईंट रखकर शिलान्यास किया था। उस समय स्थानीय नागरिकों के सहयोग और चंदे से भवन निर्माण शुरू कराया गया।



उन्होंने कहा था कि चौकी का अपना भवन बनने से अपराध नियंत्रण मजबूत होगा और फरियादियों की समस्याओं का तेजी से समाधान किया जा सकेगा। निर्माण कार्य शुरू हुआ और भवन पर लेंटर भी पड़ गया, लेकिन इसके बाद काम अचानक बंद हो गया। तीन वर्ष बीतने के बाद भी भवन अधूरा है। ग्रामीणों ने उसमें गाय-भैंस बांधना शुरू कर दिया है। शनिवार को भवन परिसर में नौ मवेशी बंधे मिले। पूरे परिसर में गोबर और कीचड़ फैला हुआ था। उसकी वर्तमान स्थिति तबेले जैसी बन गई है। दूसरी ओर पुलिस चौकी आज भी प्राथमिक विद्यालय के कमरे से संचालित हो रही है।