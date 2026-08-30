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बिना सूचना डैम से छोड़ा पानी, गड़ई नदी का जलस्तर बढ़ा तो भड़के डीएम; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sun, 30 Aug 2026 12:34 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 12:34 PM IST







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जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने शनिवार को विकास खंड सदर के बबुरी रोड स्थित पड़यां गांव में गड़ई नदी का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ा मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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