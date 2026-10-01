दो करोड़ का गांजा-हेरोइन जलाकर नष्ट, VIDEO

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चंदौली पुलिस ने ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 मुकदमों से संबंधित 530.810 किलोग्राम गांजा और 0.320 ग्राम हेरोइन नष्ट कर दी। पुलिस के अनुसार नष्ट किए गए मादक पदार्थ की कीमत करीब दो करोड़ तीन लाख रुपये है। न्यायालय के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया कि विभिन्न थानों में दर्ज 11 मुकदमों में बरामद मादक पदार्थों के विनष्टीकरण की प्रक्रिया मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के औद्योगिक नगर चौकी स्थित एक प्लाई फैक्ट्री में की गई। पर्यावरण मानकों का ध्यान रखते हुए मादक पदार्थों को फैक्ट्री की भट्ठी में जलाकर नष्ट किया गया। ऑपरेशन दहन के तहत पुलिस की ओर से न्यायालय के आदेश के क्रम में जब्त मादक पदार्थों के निस्तारण की कार्रवाई की जा रही है। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन सतीश चंद्र शुक्ला, क्षेत्राधिकारी सकलडीहा कृष्ण मुरारी शर्मा, डीसीआरबी प्रभारी निरीक्षक और विधिक समिति के सदस्य मौजूद रहे।

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