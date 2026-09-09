आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को मिले नियुक्ति पत्र, VIDEO

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चंदौली कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को आंगनबाड़ी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद साधना सिंह और जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग की मौजूदगी में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में अयोध्या में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी किया गया।

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