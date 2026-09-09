भैंस चोरी करते समय आठ गिरफ्तार: पिकअप में लादते ही पहुंची पुलिस, बिहार में अच्छे दामों पर बेचते थे; पूछताछ

गिरफ्तार आरोपियों में महाराष्ट्र के सांगली निवासी जुबेर मुबारक शेख, चंदौली के सकलडीहा निवासी विजय चौहान उर्फ रिंकू, वाराणसी के सलालपुर निवासी आनंद मौर्य, बिहार के कैमूर निवासी ओम प्रकाश नट, चंदौली के फगुइया निवासी सटरु हुसैन, कैमूर निवासी नितेश कुमार, बक्सर निवासी अखिलेश नट और कैमूर निवासी विनोद नट शामिल हैं।



पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बरामद भैंस को उन्होंने अपने अन्य साथियों बन्नी, गुड्डु और साहेब के साथ मिलकर पास के गांव से चोरी किया था। चोरी के मवेशियों को सुनसान और अंधेरी जगहों से उठाकर पिकअप के जरिए बिहार ले जाया जाता था। वहां उन्हें औने-पौने दामों में बेच दिया जाता था।



बताया कि आरोपी विजय चौहान उर्फ रिंकू ने चकिया के भटपुरवा गांव से जून में दो भैंस और जुलाई में लठिया गांव से दो भैंस व एक पड़िया चोरी करने की बात स्वीकार की। इसके अलावा इलिया थाना क्षेत्र से मई में एक भैंस और जुलाई में अलग-अलग स्थानों से दो भैंस व एक पड़िया चोरी करने की बात भी उसने कबूली है। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।