जलभराव और बारिश की मार के बीच गांव पहुंचे डीएम, पीड़ितों से बोले- प्रशासन आपके साथ; VIDEO

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जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने बुधवार को चकिया तहसील क्षेत्र के वर्षा प्रभावित बहोरा (कुर्थिया), सिकठिया (चित्तौड़ी) और पिपराकला गांवों का दौरा किया। उन्होंने हाल में हुई भारी बारिश से क्षतिग्रस्त और ढहे मकानों का स्थलीय निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों से बातचीत की। डीएम ने अधिकारियों को आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने और बेघर परिवारों के पुनर्वास में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।

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