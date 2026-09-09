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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Chandauli News ›   Amidst waterlogging impact rains DM visited village and assured affected people administration stands them

जलभराव और बारिश की मार के बीच गांव पहुंचे डीएम, पीड़ितों से बोले- प्रशासन आपके साथ; VIDEO

Wed, 09 Sep 2026 08:01 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Wed, 09 Sep 2026 08:01 PM IST
Amidst waterlogging impact rains DM visited village and assured affected people administration stands them
जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने बुधवार को चकिया तहसील क्षेत्र के वर्षा प्रभावित बहोरा (कुर्थिया), सिकठिया (चित्तौड़ी) और पिपराकला गांवों का दौरा किया। उन्होंने हाल में हुई भारी बारिश से क्षतिग्रस्त और ढहे मकानों का स्थलीय निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों से बातचीत की। डीएम ने अधिकारियों को आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल राहत उपलब्ध कराने और बेघर परिवारों के पुनर्वास में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए।
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