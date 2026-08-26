पाउडर से तैयार 50 किलो खोवा पकड़ा, खाद्य विभाग ने कराया नष्ट; VIDEO

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रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में मंगलवार को धानापुर कस्बे के पास अतौली गांव में छापेमारी कर पाउडर से तैयार किए जा रहे खोया का नमूना लिया गया। मौके पर मिले करीब 50 किलो खोया को अधिकारियों ने नष्ट करा दिया। इसकी अनुमानित कीमत 15 हजार रुपये बताई गई है।

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