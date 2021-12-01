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Chandauli News: सकलडीहा में तीन दिनों से डूबे शिक्षण संस्थानों के रास्ते

Fri, 28 Aug 2026 01:49 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:49 AM IST
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Access routes to educational institutions in Sakaldiha submerged for three days.
सकलडीहा। मूसलाधार बारिश के कारण सकलडीहा कस्बे में जलभराव से लोग परेशान हैं। तहसील, सीओ कार्यालय, सकलडीहा इंटर कॉलेज, अनुसूचित छात्रावास और पीजी कॉलेज के रास्ते पानी में डूबे हुए हैं। शिक्षण संस्थानों के खेल मैदानों में भी पानी भरा है। कई घरों और दुकानों में पानी घुस गया है। लोग पंप लगाकर पानी निकालने में जुटे हैं।
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स्थानीय लोगों का कहना है कि जलनिकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होने से हर साल बारिश में यही स्थिति पैदा होती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्लाटिंग के दौरान बड़े नालों और बाहों को पाट दिया गया है। इसके स्थान पर छोटी पाइप डाल दी गई है। इससे बारिश का पानी तेजी से नहीं निकल पाता और जलभराव हो जाता है। बीडीओ विजय कुमार सिंह ने बताया कि पानी की निकासी के लिए सफाई कर्मियों को लगाया गया है।
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इनसेट.....

हजारों एकड़ फसल भी जलमग्न

क्षेत्र के लेहरा, रिष्टी और खड़ेहरा गांवों में भी बारिश का पानी खेतों में भर गया है। इससे हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। किसानों का कहना है कि लेहरा-मनिहरा ड्रेन की नियमित सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी खेतों से निकल नहीं पा रहा है। किसान यूनियन की ओर से हर साल लेहरा-मनिहरा ड्रेन की सफाई की मांग की जाती है। आरोप है कि हर बार आश्वासन तो मिलता है लेकिन नाले की समय से सफाई नहीं कराई जाती। किसान दारा विश्वकर्मा, विजेंद्र यादव, रामअवतार सिंह, राढ़ू यादव आदि ने जिला प्रशासन से लेहरा-मनिहरा ड्रेन की तत्काल सफाई कराने की मांग की है। संवाद
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