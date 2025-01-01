Chandauli News: बारिश से सड़क बही, एक दर्जन गांवों का संपर्क टूटा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:48 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 01:48 AM IST
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ताराजीवनपुर। क्षेत्र में मुगलसराय-चहनिया मार्ग से टड़िया और सहरोई गांव को जोड़ने वाला मार्ग बुधवार को बारिश के दौरान बह गया। सड़क टूटने से दान का पूरा, सहरोई, टड़िया, सैदपुरा, ककरही कला समेत एक दर्जन गांवों का संपर्क टूट गया। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने ईंट और मिट्टी डालकर सड़क की अस्थायी मरम्मत कराई। इसके बाद हल्के वाहनों का आवागमन शुरू हो सका।
क्षेत्र के पटपरा गांव के पास नाले के पानी की निकासी के लिए छोटी पुलिया बनी है। लगातार बारिश के चलते नाला ओवरफ्लो हो गया। पानी के तेज बहाव से सड़क का बड़ा हिस्सा ध्वस्त होकर बह गया। इससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। सड़क टूटने की जानकारी मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।
गांव के लोगों ने इसकी सूचना सकलडीहा के सपा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव और पीडब्ल्यूडी के जेई प्रमोद सिंह को दी। इसके बाद पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने सड़क पर ईंट और मिट्टी डालकर क्षतिग्रस्त हिस्से को भर दिया। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को ईंट और मिट्टी डालकर भर दिया है। जल्द ही समस्या का स्थाई समाधान कराया जाएगा।
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क्षेत्र के पटपरा गांव के पास नाले के पानी की निकासी के लिए छोटी पुलिया बनी है। लगातार बारिश के चलते नाला ओवरफ्लो हो गया। पानी के तेज बहाव से सड़क का बड़ा हिस्सा ध्वस्त होकर बह गया। इससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। सड़क टूटने की जानकारी मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।
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गांव के लोगों ने इसकी सूचना सकलडीहा के सपा विधायक प्रभुनारायण सिंह यादव और पीडब्ल्यूडी के जेई प्रमोद सिंह को दी। इसके बाद पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने सड़क पर ईंट और मिट्टी डालकर क्षतिग्रस्त हिस्से को भर दिया। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को ईंट और मिट्टी डालकर भर दिया है। जल्द ही समस्या का स्थाई समाधान कराया जाएगा।
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