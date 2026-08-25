कचहरी में लड़के पक्ष ने की मारपीट, VIDEO

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कचहरी परिसर में तारीख पर आए लड़की के भाई को लड़के पक्ष ने पीटा। लड़के पक्ष ने लड़की और उसकी मां से भी हाथापाई की। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घटना के दौरान लोग मूकदर्शक बने रहे।

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