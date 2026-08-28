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बुलंदशहर में डंपर में पीछे से टकराई रोडवेज, एक बच्ची समेत दो की मौत और 20 घायल

Sharukh Khan

Updated Fri, 28 Aug 2026 03:29 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 03:29 PM IST







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बुलंदशहर के खुर्जा में एनएच 34 पर बघराई कट के पास आगे चल डंपर के पीछे अनियंत्रित रोडवेज बस टकरा गई। इसमें रोडवेज बस में सवार सात वर्षीय बच्ची राधिका और बबली (35) की मौत हो गई। इसके अलावा तीन बच्चे समेत 20 लोग घायल हो गए। इसमें अधिकांश लोग रक्षा बंधन मनाने अपने घर और रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। ... और पढ़ें

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