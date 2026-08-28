बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर: दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में पांच लोग घायल, महिला को किया गया रेफर

बुलंदशहर जिले में बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत में बाइक सवार पांच लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हादसा नेशनल हाईवे-34 पर कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव खेतलपुर भासोली के कट पर हुआ।

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पुलिस ने बताया कि मदन निवासी दादरी अपनी मां के साथ मामा के यहां जा रहे थे। वहीं, राजेश अपनी पत्नी पुष्पा और बेटी के साथ बाइक से दिल्ली से पहासू जा रहे थे। खेतलपुर भासोली कट के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार पांचों लोग घायल हो गए।सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। बताया गया कि राजेश की पत्नी पुष्पा को गंभीर चोट आई है, जिसके चलते उन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं, कोतवाली प्रभारी ने बताया कि दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में पांच लोग मामूली रूप से घायल हुए थे। सभी को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को छुट्टी दे दी गई।