सत्ता का संग्राम: बिलारी विधानसभा में किसके पक्ष में माहौल? किसानों और युवाओं ने बताए मुद्दे; देखें रिपोर्ट

बिलारी विधानसभा में बीते पांच साल के दौरान हुए विकास कार्यों को लेकर स्थानीय मतदाताओं ने खुलकर अपनी राय रखी। क्षेत्र में सड़क, नाली, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों ने अपनी समस्याएं गिनाईं। कई मतदाता विधायक के कामकाज से नाराज नजर आए और उनका कहना था कि क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से अभी कई काम बाकी हैं। कुछ लोगों ने विधानसभा में हुए कार्यों की सराहना भी की, लेकिन साथ ही कई ऐसे मुद्दे बताए, जिन पर अब तक अपेक्षित काम नहीं हुआ। एक ही परिवार से लगातार प्रतिनिधित्व को लेकर भी कुछ मतदाताओं में नाराजगी नजर आई। लोगों ने बताया कि आगामी चुनाव में विकास कार्यों के साथ-साथ नए नेतृत्व और स्थानीय समस्याओं का समाधान भी उनके लिए अहम मुद्दा रहेगा।