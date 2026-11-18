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श्री श्याम कृपा धाम मंदिर के भव्य शिलान्यास एवं भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए डिप्टी सीएम बृजेश पाठक

Vijay Singh Pundir

Updated Wed, 18 Nov 2026 12:52 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 12:52 PM IST







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श्री श्याम कृपा धाम मंदिर के भव्य शिलान्यास एवं भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए डिप्टी सीएम बृजेश पाठक

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