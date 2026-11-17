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बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले के 16 ब्लॉकों में कुल 13 खंड शिक्षा अधिकारी तैनात थे। इनमें से एक अधिकारी का तबादला नहीं हुआ है, जबकि शेष 12 अधिकारियों को दूसरे जिलों में भेजा गया है। उनके स्थान पर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से 12 नए खंड शिक्षा अधिकारी जिले में आएंगे। नए अधिकारियों के पहुंचने के बाद उन्हें ब्लॉकों में तैनाती दी जाएगी।उन्होंने बताया कि शासन की ओर से तबादले के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। इसके तहत सभी संबंधित अधिकारियों को मंगलवार को कार्यमुक्त कर दिया गया है। नई तैनाती पर अधिकारियों के पहुंचने के बाद ब्लॉकों में शिक्षा विभाग से जुड़े कामकाज को सुचारु रूप से संचालित करने की व्यवस्था की जाएगी। बीईओ के तबादले से ब्लॉक स्तर पर विभागीय कार्यों की जिम्मेदारी नए अधिकारियों को सौंपी जाएगी। इनमें विद्यालयों का निरीक्षण, शिक्षकों से जुड़े कार्य और बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।