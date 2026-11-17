Bulandshahar News: चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले के 12 खंड शिक्षा अधिकारियों का तबादला
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:54 PM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:54 PM IST
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बुलंदशहर। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले में तैनात 12 खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) का तबादला कर दिया गया है। शासन ने तबादले के बाद सभी अधिकारियों को तत्काल नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सभी 12 बीईओ को कार्यमुक्त कर दिया गया। इससे जिले के कई ब्लॉकों में खंड शिक्षा अधिकारियों के पद रिक्त हो गए हैं।
बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले के 16 ब्लॉकों में कुल 13 खंड शिक्षा अधिकारी तैनात थे। इनमें से एक अधिकारी का तबादला नहीं हुआ है, जबकि शेष 12 अधिकारियों को दूसरे जिलों में भेजा गया है। उनके स्थान पर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से 12 नए खंड शिक्षा अधिकारी जिले में आएंगे। नए अधिकारियों के पहुंचने के बाद उन्हें ब्लॉकों में तैनाती दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि शासन की ओर से तबादले के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। इसके तहत सभी संबंधित अधिकारियों को मंगलवार को कार्यमुक्त कर दिया गया है। नई तैनाती पर अधिकारियों के पहुंचने के बाद ब्लॉकों में शिक्षा विभाग से जुड़े कामकाज को सुचारु रूप से संचालित करने की व्यवस्था की जाएगी। बीईओ के तबादले से ब्लॉक स्तर पर विभागीय कार्यों की जिम्मेदारी नए अधिकारियों को सौंपी जाएगी। इनमें विद्यालयों का निरीक्षण, शिक्षकों से जुड़े कार्य और बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।
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बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले के 16 ब्लॉकों में कुल 13 खंड शिक्षा अधिकारी तैनात थे। इनमें से एक अधिकारी का तबादला नहीं हुआ है, जबकि शेष 12 अधिकारियों को दूसरे जिलों में भेजा गया है। उनके स्थान पर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से 12 नए खंड शिक्षा अधिकारी जिले में आएंगे। नए अधिकारियों के पहुंचने के बाद उन्हें ब्लॉकों में तैनाती दी जाएगी।
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उन्होंने बताया कि शासन की ओर से तबादले के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। इसके तहत सभी संबंधित अधिकारियों को मंगलवार को कार्यमुक्त कर दिया गया है। नई तैनाती पर अधिकारियों के पहुंचने के बाद ब्लॉकों में शिक्षा विभाग से जुड़े कामकाज को सुचारु रूप से संचालित करने की व्यवस्था की जाएगी। बीईओ के तबादले से ब्लॉक स्तर पर विभागीय कार्यों की जिम्मेदारी नए अधिकारियों को सौंपी जाएगी। इनमें विद्यालयों का निरीक्षण, शिक्षकों से जुड़े कार्य और बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।
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