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एएसपी प्रेमसुख दड़िया ने बताया कि नगर के मोहल्ला चौधरीवाडा निवासी अकरम ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 11 नवंबर को परिवार के साथ गाजियाबाद में शादी में गए थे। 14 नवंबर को जब वापस लौटे तो कमरों और अलमारी के ताले टूटे मिले। वहीं, आभूषण नकदी गायब मिली। बताया कि जांच के दौरान पड़ोसी अबूबकर और खुर्जा के मोहल्ला खीरखानी निवासी एलिस उर्फ सुभान के नाम प्रकाश में आए थे। मंगलवार को चेकिंग के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से चोरी किए आभूषण और 2250 रुपये की नकदी, तमंचा बरामद किया गया है।आरोपी अबूबकर पर पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज है। आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। संवाद