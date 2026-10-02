सपा ने शुरू किया लोकतंत्र बचाओ सप्ताह, चार अक्तूबर को निकालेगी पैदल मार्च

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समाजवादी पार्टी चार अक्तूबर को चुनाव आयुक्त की नीतियों के विरूद्ध विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन करेगी। इसको लेकर सपा ने शुक्रवार से लोकतंत्र बचाओ सप्ताह व वोट बचाओ देश बचाओ अभियान शुरू कर दिया। यह आंदोलन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर करेंगे किया जा रहा है। इसको लेकर शुक्रवार को पार्टी के जिला कार्यालय पर सपा जिलाध्यक्ष ने बैठक कर जानकारी दी।

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