सपा ने शुरू किया लोकतंत्र बचाओ सप्ताह: चार अक्तूबर को निकालेगी पैदल मार्च, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

समाजवादी पार्टी चार अक्तूबर को चुनाव आयुक्त की नीतियों के विरूद्ध विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन करेगी। इसको लेकर सपा ने शुक्रवार से लोकतंत्र बचाओ सप्ताह व वोट बचाओ देश बचाओ अभियान शुरू कर दिया। यह आंदोलन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर करेंगे किया जा रहा है। इसको लेकर शुक्रवार को पार्टी के जिला कार्यालय पर सपा जिलाध्यक्ष ने बैठक कर जानकारी दी।

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सपा जिलाध्यक्ष मतलूब अली ने बताया कि एसआईआर में काफी धांधली हुई। इसको लेकर प्रदेशभर में लोकतंत्र बचाओ सप्ताह व वोट बचाओ देश बचाओ अभियान शुरू कर दिया है। पहले दिन वोट चोरी और वोट बचाओ जैसे मुद्दे रखे गए। दूसरे दिन शनिवार को प्रत्येक विधानसभा स्तर पर बैठक कर पैदल मार्च की योजना बनाई जाएगी। तीसरे दिन रविवार को जिला स्तर पर पार्टी कार्यालय से डॉ. भीमराव आंबेडकर व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। इस दौरान भारतीय चुनाव आयुक्त की नीतियों का विरोध कर पुतला दहन किया जाएगा।जिला महासचिव कृष्णपाल यादव ने कहा कि आंदोलन के लिए सभी विधानसभा पर प्रभारी नियुक्त कर दिए है। आंदोलन में सभी से प्रतिभाग करने को कहा गया है। कहा कि अनुच्छेद 326 लोकतंत्र में आम नागरिक की भागीदारी की महत्वपूर्ण संवैधानिक आधारशिला है। प्रत्येक पात्र नागरिक को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक होना चाहिए। वोट की सुरक्षा का मतलब मतदाता के अधिकार और उसकी लोकतांत्रिक आवाज की सुरक्षा है। इस दौरान पूर्व विधायक चौधरी होशियार सिंह व बंशी पहाड़िया, गजराज नागर, हाजी अख्तर, अन्नू चौधरी, लोधी चरन सिंह राजपूत, योगेश प्रधान, चौधरी चन्द्रपाल सिंह, विकास चौधरी, फिरे सिंह प्रजापति, आदिल जलीस, हुसैन अली आदि मौजूद रहे।