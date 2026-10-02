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ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर सपा निकालेगी पैदल मार्च

Akash Dubey

Updated Fri, 02 Oct 2026 03:53 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 03:53 PM IST







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समाजवादी पार्टी (सपा) ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए आंदोलन शुरू किया है। सपा जिलाध्यक्ष मतलूब अली ने इस आंदोलन की जानकारी दी। पार्टी कार्यकर्ता चार अक्तूबर को पैदल मार्च निकालेंगे। यह मार्च ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर होगा। ... और पढ़ें

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