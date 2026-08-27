{"_id":"6a906ebb3812cef9410cabc4","slug":"video-scuffle-between-youth-congress-secretary-and-station-house-officer-in-bulandshahr-2026-08-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"बुलंदशहर में युवा कांग्रेस सचिव से थाना प्रभारी की धक्का-मुक्की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बुलंदशहर में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव गौरव जयराम प्रधान ने ककोड़ थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने थाना प्रभारी पर धक्का-मुक्की, गाली-गलौज और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। इस घटना का एक वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है। गौरव जयराम प्रधान ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह को एक प्रार्थना पत्र सौंपा है। इस पत्र में उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने थाना प्रभारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी अपील की है। युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने ककोड़ थाना प्रभारी पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया है। प्रधान ने चेतावनी दी है कि यदि थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। यह घटना 25 अगस्त 2026 को हुई थी। उस दिन गौरव जयराम प्रधान सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली जा रहे थे। वे दिल्ली में आयोजित किसान कांग्रेस गोष्ठी में शामिल होने जा रहे थे।

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