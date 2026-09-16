Bulandshahar News: गंगा का जलस्तर फिर बढ़ा, कटान होने से किसानों की बढ़ी चिंता

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सिंचाई विभाग के वरिष्ठ जल लेखा सहायक देवेश कुमार ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नरौरा बैराज पर मंगलवार को डाउनस्ट्रीम में 62398 क्यूसेक पानी की निकासी हुई। सोमवार को यह निकासी 64283 क्यूसेक थी। बैराज से लोअर गंगा नहर (एलजीसी) में 8099 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। समानांतर लोअर गंगा नहर में 4618 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है। एई ड्रेनेज अमित किशोर ने बताया कि बिजनौर से लगातार पानी छोड़े जाने से जलस्तर में उतार-चढ़ाव बना है। देवेश कुमार ने कहा कि बैराज पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है।आहार क्षेत्र में कटान जारी रहने से किसानों को लगातार नुकसान हो रहा है। खेतों की मिट्टी कटकर गंगा में समा रही है। इससे फसलें बर्बाद होने का खतरा मंडरा रहा है। सिद्ध बाबा घाट को जाने वाला सीसी रोड भी गंगा में समा रहा है। वन विभाग की भूमि और पेड़-पौधे भी पहले गंगा में समा चुके हैं। किसानों की उपजाऊ भूमि और फसल को भी बड़ा नुकसान हुआ है।