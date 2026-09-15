Bulandshahar News: 600 नव-साक्षर महिलाओं को मिले प्रमाण-पत्र, खिले चेहरे
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:04 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:04 PM IST
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ककोड़। ककोड़ में सोमवार को शिक्षा शिवनाडर फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रमाण-पत्र वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इस दौरान 600 से अधिक नव-साक्षर महिलाओं को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।
मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जिन महिलाओं को कभी पढ़ने-लिखने का अवसर नहीं मिला, आज उन्हें साक्षर होते देखना सुखद है। उन्होंने फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए शिक्षा विभाग की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
शिक्षा टीम से रॉबिन कुमार ने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रत्येक असाक्षर को साक्षर बनाना है ताकि उनका जीवन सशक्त बन सके।
विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। प्रांजल ने कहा कि तकनीक के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की लौ जल रही है। यह बदलाव का संकेत है। परियोजना प्रमुख विजय आनंद वर्मा ने कहा कि शिक्षा से ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास आया है और वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव कर रही हैं।
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इस दौरान लर्नर्स और वॉलंटियर्स ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का संचालन अनुज गोस्वामी ने किया, जबकि आभार रॉबिन सर ने व्यक्त किया। इस मौके पर शिक्षा की सभी टीमों का सक्रिय सहयोग रहा।
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मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जिन महिलाओं को कभी पढ़ने-लिखने का अवसर नहीं मिला, आज उन्हें साक्षर होते देखना सुखद है। उन्होंने फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना करते हुए शिक्षा विभाग की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
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शिक्षा टीम से रॉबिन कुमार ने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रत्येक असाक्षर को साक्षर बनाना है ताकि उनका जीवन सशक्त बन सके।
विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। प्रांजल ने कहा कि तकनीक के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की लौ जल रही है। यह बदलाव का संकेत है। परियोजना प्रमुख विजय आनंद वर्मा ने कहा कि शिक्षा से ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास आया है और वे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव कर रही हैं।
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इस दौरान लर्नर्स और वॉलंटियर्स ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का संचालन अनुज गोस्वामी ने किया, जबकि आभार रॉबिन सर ने व्यक्त किया। इस मौके पर शिक्षा की सभी टीमों का सक्रिय सहयोग रहा।