बुलंदशहर के ततारपुर गांव में बच्चों की कहासुनी के बाद आपस में भिड़े पड़ोसी

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बुलंदशहर के नगर कोतवाली क्षेत्र के ततारपुर गांव में बच्चों के बीच हुई कहासुनी के बाद दो पड़ोसी आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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