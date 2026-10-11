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वीडियो: बुलंदशहर में बच्चों की लड़ाई में भिड़े पड़ोसी, जमकर मारपीट; सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना

Sun, 11 Oct 2026 08:58 PM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sun, 11 Oct 2026 08:58 PM IST
सार

बुलंदशहर के नगर कोतवाली क्षेत्र के ततारपुर गांव में बच्चों के बीच हुई कहासुनी के बाद दो पड़ोसी आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने लगी।

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CCTV of fighting between two parties in children's fight in Bulandshahar
दो पक्षों में मारपीट - फोटो : सीसीटीवी

विस्तार
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बुलंदशहर के नगर कोतवाली क्षेत्र के ततारपुर गांव में बच्चों के बीच हुई कहासुनी के बाद दो पड़ोसी आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। घटना में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
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बताया जा रहा है कि शुरुआत बच्चों के बीच हुए विवाद से हुई थी। इसके बाद दोनों पड़ोसियों के बीच कहासुनी होने लगी। कुछ ही देर में विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया और दोनों पक्ष एक-दूसरे पर टूट पड़े।
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इस मारपीट में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक युवक के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि दूसरे युवक की नाक में फ्रैक्चर आया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है।
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बुलंदशहर के नगर कोतवाली क्षेत्र के ततारपुर गांव में बच्चों के बीच हुई कहासुनी के बाद दो पड़ोसी आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने लगी।
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