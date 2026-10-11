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बेटे को मार डाला: घर में जब सो रहा था युवक, तभी बाप ने सिर पर डंडे से किया वार; इस हरकत से दुखी था बुजुर्ग

Sun, 11 Oct 2026 05:24 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला नेटवर्क, नरसेना (बुलंदशहर)
अमर उजाला नेटवर्क, नरसेना (बुलंदशहर) Published by: Akash Dubey Updated Sun, 11 Oct 2026 05:24 PM IST
सार

खंदोई गांव में पिता चंद्रवीर ने शराब पीने से परेशान होकर 30 वर्षीय बेटे सुमित की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

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Father kills son by hitting him on head with a stick
मृतक की फाइल फोटो और विलाप करते लोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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यूपी के बुलंदशहर जिले के नरसेना थाना क्षेत्र के गांव खंदोई में एक पिता ने अपने ही बेटे की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। 

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जानकारी के अनुसार, मृतक सुमित (30) पुत्र चंद्रवीर कभी-कभी शराब पी लेता था। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता चंद्रवीर बेटे की शराब से काफी परेशान था। इसी बात को लेकर आए दिन घर में कलह होती थी।

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बताया गया कि आज बेटा घर में सो रहा था, तभी पिता ने सोते हुए बेटे के सिर पर डंडे से वार कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से सुमित की मौके पर ही मौत हो गई।

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घटना की जानकारी मिलते ही नरसेना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हत्यारे पिता को अरेस्ट कर थाना ले गई। पुलिस आरोपी पिता से पूछताछ कर रही है।

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