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बेटे को मार डाला: घर में जब सो रहा था युवक, तभी बाप ने सिर पर डंडे से किया वार; इस हरकत से दुखी था बुजुर्ग

अमर उजाला नेटवर्क, नरसेना (बुलंदशहर) Published by: Published by: Akash Dubey Updated Sun, 11 Oct 2026 05:24 PM IST

सार खंदोई गांव में पिता चंद्रवीर ने शराब पीने से परेशान होकर 30 वर्षीय बेटे सुमित की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

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