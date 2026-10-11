बेटे को मार डाला: घर में जब सो रहा था युवक, तभी बाप ने सिर पर डंडे से किया वार; इस हरकत से दुखी था बुजुर्ग
खंदोई गांव में पिता चंद्रवीर ने शराब पीने से परेशान होकर 30 वर्षीय बेटे सुमित की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।
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यूपी के बुलंदशहर जिले के नरसेना थाना क्षेत्र के गांव खंदोई में एक पिता ने अपने ही बेटे की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई।
जानकारी के अनुसार, मृतक सुमित (30) पुत्र चंद्रवीर कभी-कभी शराब पी लेता था। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता चंद्रवीर बेटे की शराब से काफी परेशान था। इसी बात को लेकर आए दिन घर में कलह होती थी।
बताया गया कि आज बेटा घर में सो रहा था, तभी पिता ने सोते हुए बेटे के सिर पर डंडे से वार कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से सुमित की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही नरसेना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हत्यारे पिता को अरेस्ट कर थाना ले गई। पुलिस आरोपी पिता से पूछताछ कर रही है।