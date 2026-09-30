Bulandshahar News: सुबह दौड़ लगाने निकले युवक का पेड़ पर फंदे से लटका मिला शव

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युवक अपनी शर्ट के सहारे फंदे से लटका मिला था। रोहित, किसान राजू सिंह का पुत्र था, जो बीएससी की पढ़ाई पूरी कर सेना भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह मंगलवार रात 9 बजे खाना खाकर कोचिंग गया था। बुधवार सुबह करीब 5 बजे वह रोजाना की तरह दौड़ लगाने निकला था।सुबह करीब सात बजे एक दूधिया ने जंगल में शव देखा और परिजनों को सूचना दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।परिजनों का आरोप है कि रोहित का गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। करीब एक माह पूर्व गांव के कुछ युवकों ने उसकी पिटाई भी की थी। यह मामला दौलतपुर चौकी तक पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने तब ठोस कार्रवाई नहीं की।एसपी देहात अंतरिक्ष जैन और सीओ मधुप सिंह ने प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या बताया है। रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।