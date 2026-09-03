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बदायूं: कछला पुल से गंगा नदी में कूदा युवक सीपीआर से लौटी सांसें

गीतेश सक्सेना

Updated Thu, 03 Sep 2026 09:26 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 09:26 PM IST

बदायूं में बृहस्पतिवार दोपहर एक युवक कछला पुल से गंगा नदी में कूद गया। नगर पंचायत कर्मचारी और गोताखोर ने उसे बाहर निकाला और सीपीआर देकर उसकी जान बचाई। युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ... और पढ़ें

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