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Budaun News: बारिश में कच्चे मकान की छत ढही, मलबे में दबकर युवक की मौत

Mon, 07 Sep 2026 01:13 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:13 AM IST
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Roof of mud house collapses in rain; youth dies after being buried under debris.
परोली में गिरी पक्के मकान की छत। संवाद
बदायूं। मूसाझाग थाना क्षेत्र के गुरगांव गांव में शनिवार रात बारिश के दौरान कच्चे मकान की छत का हिस्सा अचानक ढह गया। मलबे में दबने से विनोद (45) पुत्र हरपाल की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी ममता देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया है।
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जानकारी के अनुसार, शनिवार रात विनोद अपने परिवार के साथ घर पर ही थे। दिनभर हुई लगातार बारिश से उनके मकान की छत का हिस्सा अचानक भरभराकर नीचे आ गिरा। छत गिरने से वह और उनकी पत्नी दोनों मलबे में दब गए। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद दंपती को मलबे से बाहर निकाला।
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मलबे में दबने से दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन और ग्रामीण दोनों को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने विनोद को मृत घोषित कर दिया। वहीं, ममता देवी को अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया गया। प्रारंभिक तौर पर बारिश के कारण कच्ची छत कमजोर पड़ने से हादसा होने की बात सामने आई है। विनोद की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। गांव में भी हादसे के बाद शोक का माहौल है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना का मिल चुका है लाभ
प्रशासक गौरव ने बताया कि मृतक विनोद को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका था। योजना के तहत बने मकान में उनका बड़ा बेटा और बहू रहते हैं। विनोद पत्नी और दो बेटे बेटियों के साथ पुराने कच्चे मकान में रह रहे थे। लगातार हो रही बारिश के कारण कच्चे मकान गिर गया। विनोद के छह बच्चे हैं, जिनमें तीन बेटे और तीन बेटियां हैं। एक बेटे और एक बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि चार बच्चों की शादी होना बाकी है। परिवार के मुताबिक, विनोद मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण किया करते थे। उनकी मौत से परिवार के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है।

इस मामले में लेखपाल को भेजकर जांच कराई जाएगी। जांच आख्या के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - महेंद्र श्रीवास्तव, एडीएम एफआर




महमूदपुर में बारिश से गिरी कच्चे घर की दीवार, तीन लोग घायल



बिल्सी। तहसील क्षेत्र के गांव महमूदपुर सोगना में लगातार बारिश के चलते रविवार को कच्चे मकान की दीवार गिर गई। हादसे में तीन लोग घायल हो गए और घरेलू सामान मलबे में दब गया।



मकान स्वामी नयाल ने बताया कि दीवार गिरने से उनके भाई प्रेम, बेटी निक्की और पत्नी ममता को मामूली चोटें आई हैं। पीड़ित ने तहसील प्रशासन को सूचना देकर मुआवजे की मांग की है। आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कई बार आवेदन और प्रधान से गुहार के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। संवाद







परौली में भरभराकर गिरा मकान, गृहस्थी का सामान मलबे में दबा



बिल्सी। कोतवाली क्षेत्र के गांव परौली में रविवार को लगातार बारिश के चलते भगवान स्वरूप शर्मा पुत्र श्यामलाल शर्मा का कच्चा मकान भरभराकर गिर गया। मकान गिरने से घर में रखा कपड़ा, बर्तन, खाद्य सामग्री समेत घरेलू सामान मलबे में दबकर खराब हो गया। पीड़ित के अनुसार हादसे में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। भगवान स्वरूप ने बताया कि बारिश से मकान पहले से जर्जर था। रविवार को अचानक एक हिस्सा गिर गया और गृहस्थी का सामान मलबे में दब गया। भोजन सामग्री खराब होने से परिवार के सामने संकट खड़ा हो गया है। गनीमत रही कि हादसे के समय घर में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पीड़ित ने प्रशासन से सर्वे कराकर आर्थिक सहायता की मांग की है। एसडीएम बिल्सी गौरव आर्य ने बताया कि बरसात में गिरे मकानों की लेखपाल से जांच कराई जाएगी।

परोली में गिरी पक्के मकान की छत। संवाद

परोली में गिरी पक्के मकान की छत। संवाद

परोली में गिरी पक्के मकान की छत। संवाद

परोली में गिरी पक्के मकान की छत। संवाद

परोली में गिरी पक्के मकान की छत। संवाद

परोली में गिरी पक्के मकान की छत। संवाद

परोली में गिरी पक्के मकान की छत। संवाद

परोली में गिरी पक्के मकान की छत। संवाद

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