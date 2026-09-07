Budaun News: बारिश के चलते आज कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:11 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:11 AM IST
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बदायूं। जनपद में हो रही लगातार बारिश और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर सोमवार को कक्षा 1 से 8 तक संचालित सभी बोर्ड के विद्यालय बंद रहेंगे।
बीएसए नवीन कुमार ने बताया कि परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त एवं समस्त बोर्डों से संचालित विद्यालयों में पठन-पाठन बंद रहेगा। हालांकि इस दौरान शिक्षक स्कूल में पहुंचकर विभागीय कार्य पूरा करेंगे। संवाद
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बीएसए नवीन कुमार ने बताया कि परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त एवं समस्त बोर्डों से संचालित विद्यालयों में पठन-पाठन बंद रहेगा। हालांकि इस दौरान शिक्षक स्कूल में पहुंचकर विभागीय कार्य पूरा करेंगे। संवाद
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