Budaun News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:12 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
कार्यशाला : डायट परिसर में स्थित ऑडिटोरियम में क्षमता संवर्धन कार्यशाला सुबह 10 बजे से।
स्वास्थ्य : गांव खैरी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 10 बजे से लगाया जाएगा।
गंगा आरती : कछला गंगा घाट पर गंगा आरती शाम 7 बजे।
रासलीला : उघैती क्षेत्र के गांव मेवली मेें श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मेला में रासलीला रात 8 बजे से।
विज्ञापन
स्वास्थ्य : गांव खैरी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 10 बजे से लगाया जाएगा।
गंगा आरती : कछला गंगा घाट पर गंगा आरती शाम 7 बजे।
रासलीला : उघैती क्षेत्र के गांव मेवली मेें श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मेला में रासलीला रात 8 बजे से।