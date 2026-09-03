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VIDEO: बदायूं में बड़ी कार्रवाई, दो पटाखा गोदाम सील, कारोबारियों में खलबली

Mukesh Kumar

Updated Thu, 03 Sep 2026 04:42 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 04:42 PM IST







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बदायूं में प्रशासन ने बुधवार शाम से बृहस्पतिवार दोपहर तक दो पटाखा गोदामों को सील किया। इनमें क्षमता से अधिक बारूद और पटाखे का भंडारण मिला। एसडीएम सदर साई अश्रित साखमुरी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। इससे पटाखा कारोबारियों में खलबली मची रही। ... और पढ़ें

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