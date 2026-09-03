बदायूं: लाइसेंस की क्षमता से अधिक बारूद मिलने पर दो गोदाम सील, पटाखा कारोबारियों में खलबली

कौशांबी-प्रयागराज सीमा पर अवैध पटाखा फैक्टरी में हुए धमाके के बाद बदायूं जिले में पटाखा कारोबारियों के गोदामों की जांच शुरू कर दी गई। बुधवार शाम से बृहस्पतिवार दोपहर तक प्रशासन ने दो पटाखा गोदामों को सील कर दिया गया है। इनमें क्षमता से अधिक अवैध रूप से बारूद का भंडारण मिला है। एसडीएम सदर/ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साई अश्रित साखमुरी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से पटाखा कारोबारियों में खलबली मची हुई है। कई अन्य पटाखा गोदामों में भी क्षमता से अधिक बारूद होने की सूचनाएं प्रशासन को मिली हैं। अन्य गोदामों की भी जांच की जा रही है।

विज्ञापन





विज्ञापन

एसडीएम सदर के नेतृत्व में पुलिस और फायर टीम ने बुधवार शाम उझानी में उझानी-बिल्सी रोड स्थित नविश इंटरप्राइजेज के गोदाम पर छापा मारा। यहां लाइसेंस में दर्ज क्षमता से अधिक बारूद और पटाखों की जखीरा मिला। दो किलो बारूद और 500 किलो पटाखे रखने का लाइसेंस बताया गया था लेकिन गोदाम में लाइसेंस में निर्धारित मात्रा से अधिक बारूद और पटाखों का भंडारण किया था। देर रात दो बजे एसडीएम सदर, सीओ उझानी सुनील कुमार सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी रामराजा यादव ने गोदाम को सील कर दिया।