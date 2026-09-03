बदायूं: लाइसेंस की क्षमता से अधिक गोदाम में मिला बारूद और पटाखों का जखीरा, प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई
उझानी में नविश इंटरप्राइजेज के गोदाम पर बुधवार देर शाम पुलिस-प्रशासन ने छापा मारा। यहां लाइसेंस में दर्ज क्षमता से अधिक बारूद और पटाखे मिले। एसडीएम सदर साई अश्रित साखमुरी के नेतृत्व में टीम ने गोदाम सील कर दिया।
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उझानी-बिल्सी रोड स्थित नविश इंटरप्राइजेज के पास दो किलो बारूद और 500 किलो पटाखे रखने का लाइसेंस बताया गया है। प्रशासन को सूचना मिली कि गोदाम में लाइसेंस में निर्धारित मात्रा से अधिक बारूद और पटाखों का भंडारण किया गया है।
देर शाम एसडीएम सदर ने सीओ उझानी सुनील कुमार सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी रामराजा यादव समेत टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कराई। टीम ने प्रतिष्ठान में रखे बारूद और पटाखों के स्टॉक को खंगाला। बड़ी मात्रा में सामग्री मिलने के बाद उसकी अलग-अलग गणना शुरू की गई। देर रात तक अधिकारी मौके पर रहकर स्टॉक का मिलान लाइसेंस में दर्ज क्षमता से करते रहे।
गिनती पूरी होने के बाद साफ होगी स्थिति
प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक मौके पर मिली सामग्री की वास्तविक मात्रा की गणना और सत्यापन किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि लाइसेंस में निर्धारित सीमा से कितनी अधिक मात्रा में बारूद या पटाखे रखे गए थे। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
एसडीएम सदर साई अश्रित साखमुरी ने बताया कि सूचना मिली थी गोदाम पर निर्धारित मात्रा से अधिक बारूद रखा है। ऐसे में वहां पर सीओ उझानी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी के साथ छापा मारा। वहां पर जांच कराई गई।