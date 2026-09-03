बदायूं: लाइसेंस की क्षमता से अधिक गोदाम में मिला बारूद और पटाखों का जखीरा, प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

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उझानी-बिल्सी रोड स्थित नविश इंटरप्राइजेज के पास दो किलो बारूद और 500 किलो पटाखे रखने का लाइसेंस बताया गया है। प्रशासन को सूचना मिली कि गोदाम में लाइसेंस में निर्धारित मात्रा से अधिक बारूद और पटाखों का भंडारण किया गया है। विज्ञापन



देर शाम एसडीएम सदर ने सीओ उझानी सुनील कुमार सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी रामराजा यादव समेत टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कराई। टीम ने प्रतिष्ठान में रखे बारूद और पटाखों के स्टॉक को खंगाला। बड़ी मात्रा में सामग्री मिलने के बाद उसकी अलग-अलग गणना शुरू की गई। देर रात तक अधिकारी मौके पर रहकर स्टॉक का मिलान लाइसेंस में दर्ज क्षमता से करते रहे। उझानी-बिल्सी रोड स्थित नविश इंटरप्राइजेज के पास दो किलो बारूद और 500 किलो पटाखे रखने का लाइसेंस बताया गया है। प्रशासन को सूचना मिली कि गोदाम में लाइसेंस में निर्धारित मात्रा से अधिक बारूद और पटाखों का भंडारण किया गया है।देर शाम एसडीएम सदर ने सीओ उझानी सुनील कुमार सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी रामराजा यादव समेत टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कराई। टीम ने प्रतिष्ठान में रखे बारूद और पटाखों के स्टॉक को खंगाला। बड़ी मात्रा में सामग्री मिलने के बाद उसकी अलग-अलग गणना शुरू की गई। देर रात तक अधिकारी मौके पर रहकर स्टॉक का मिलान लाइसेंस में दर्ज क्षमता से करते रहे।

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बदायूं के उझानी में बिल्सी रोड स्थित नविश इंटरप्राइजेज पर बुधवार देर शाम पुलिस-प्रशासन की टीम ने छापा मारा। गोदाम में लाइसेंस में दर्ज क्षमता से अधिक बारूद और पटाखों की जखीरा रखा मिला। एसडीएम सदर साई अश्रित साखमुरी के नेतृत्व में पुलिस और फायर टीम ने प्रतिष्ठान पर छापा मारा। टीम को मौके पर बड़ी मात्रा में पटाखे मिले। पुलिस प्रशासन की टीम देर रात तक स्टॉक की गिनती और मात्रा का मिलान करती रही। मिलान होने के बाद लाइसेंस धारक का गोदाम सील कर दिया गया।