{"_id":"6aa15932833fa797120664e4","slug":"video-ramganga-river-floods-dataganj-budaun-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"बदायूं: दातागंज में रामगंगा नदी की बाढ़, सड़कें डूबी, नाव बनी सहारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं जिले के दातागंज तहसील क्षेत्र में रामगंगा नदी की बाढ़ से करीब 15 हजार लोग प्रभावित हुए हैं। हजरतपुर-गड़िया रंगीन और नगरिया खनू-गड़िया रंगीन मार्गों पर दस दिनों से चार-पांच फिट पानी भरा है। इससे आवाजाही ठप है। वाहन बंद होने से लोग नाव या ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन ने दो नावों और एक मोटर बोट की व्यवस्था की है। बाढ़ से डेढ़ दर्जन गांवों की फसलें बर्बाद हुई हैं और चार मकान घिर गए हैं। पशुओं के लिए चारे का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।

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