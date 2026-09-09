Budaun News: मुठभेड़ के बाद गोकशी का आरोपी गिरफ्तार

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अलापुर थाने में दर्ज गोकशी के केस में वांछित आरोपी तनहीर पुत्र आशिक अली निवासी गौरामई की तलाश की जा रही थी। मंगलवार को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी ककराला-उसहैत मार्ग पर भट्ठे से करीब 250 मीटर आगे मौजूद है। दोबारा गोकशी की घटना को अंजाम देने की फिराक में है।पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। खुद को घिरा देख आरोपी ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर तीन राउंड फायर किए। इसमें हेड कांस्टेबल शिववीर सिंह के दाहिने हाथ में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें तनहीर के दोनों पैरों में गोली लगी और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से पुलिस को 315 बोर का तमंचा, तीन खोखे, चार जिंदा कारतूस, एक छुरी और रस्सी बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि सात सितंबर की रात उसने अपने साथी जुम्मन और भाई के साथ गौरामई के जंगल से घुमंतु गोवंशीय बछड़े को पकड़कर गोकशी की थी।सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि आरोपी तनहीर के खिलाफ अलापुर और उसहैत थाने में चोरी समेत तीन केस दर्ज हैं। आरोपी के खिलाफ मुठभेड़ के संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। उपचार के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।