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बदायूं: बिजली के खंभे से बाइक टकराने से युवक की मौत, रातभर सड़क किनारे पड़ा रहा शव

Mukesh Kumar

Updated Wed, 09 Sep 2026 03:22 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 03:22 PM IST







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बदायूं के बिल्सी क्षेत्र में बिल्सी-खितौरा मार्ग पर खैरी गांव के पास मंगलवार रात एक बाइक अनियंत्रित होकर लोहे के बिजली के खंभे से टकरा गई। इस हादसे में ढकपुरा गांव निवासी 25 वर्षीय रजनेश की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। ... और पढ़ें

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