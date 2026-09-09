बदायूं में बाढ़: दातागंज इलाके के 24 गांव प्रभावित, सड़कें डूबी, वाहनों की आवाजाही बंद, नाव बनी सहारा

बदायूं के दातागंज तहसील क्षेत्र में रामगंगा नदी ने कहर मचाया है। दस दिनों से हजरतपुर-गड़िया रंगीन और नगरिया खनू-गड़िया रंगीन मार्ग पर करीब दो किमी तक पानी बहने से दिक्कत बनी हुई है। दोनों मार्गों पर अभी तक दो से ढाई फिट तक पानी चल रहा था। बुधवार से चार से पांच फिट तक पानी हो गया। इसकी वजह से दोपहिया, चारपहिया वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। इन मार्गों पर नाव से ही आवागमन हो रहा है। हालांकि, हजरतपुर-गड़िया रंगीन मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली से लोग आवाजाही कर रहे हैं।

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हजरतपुर-गड़िया रंगीन मार्ग से हर्रामपुर, शेरपुर गांव, कुंडरा मंझरा, शेरपुर, नवादा बदन, जलेबी नगला, नगला देवेंद्र सिंह, डाल सिंह नगला, पूरन भेड़ा, पट्टी बिजा सहित डेढ़ दर्जन गांवों के लोगों का आना जाना है। जो अब दिक्कत में हैं। उन्हें नाव से ही गंतव्य स्थानों को आना-जाना पड़ रहा है। बीमार और बुजुर्ग लोगों को दवा लाने के लिए भी नाव ही सहारा बनी है। बाढ़ से डेढ़ दर्जन गांवों में 15 हजार आबादी प्रभावित है।हजरतपुर गड़िया रंगीन मार्ग पर नाव न चले तो हजारों लोगों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो जाए। प्रशासन ने इस मार्ग पर दो नाव की व्यवस्था की है और नगरिया खनू-गड़िया रंगीन मार्ग पर मोटर बोट भी संचालित है, ताकि ग्रामीणों को आने-जाने में दिक्कत न हो। बुधवार दोपहर दातागंज प्रतिनिधि ने मौके पर जाकर स्थिति परखी। वहां बड़ी संख्या में लोग बाइकों से पहुंचे और अपनी रिश्तेदारी या अन्य गांवों में जाने के लिए बाइक वहीं छोड़ नाव से गए। कुछ लोग अपने गांव तक बाइक नाव से ही लेकर गए। सड़क के किनारे खेतों में भी चार से पांच फिट तक पानी भरा है। ऐसे में नाव सड़क से उतरकर खेतों में भी चल रही है। मजबूरन लोग जान खतरे में डाल नाव की सवारी कर रहे हैं।