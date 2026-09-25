{"_id":"6ab64ad890502954e007c150","slug":"video-loving-couple-caught-in-the-forest-in-badaun-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"जंगल में प्रेमी युगल पकड़ा, अश्लील वीडियो व फोटो खींचे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बदायूं जिले के उघैती थना क्षेत्र के सिद्ध बरोलिया मंदिर के जंगल में प्रेमी युगल को कुछ युवकों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। आरोप है कि युवकों ने प्रेमीयुगल के साथ मारपीट कर लूटपाट की। युवती की अश्लील वीडियो बनाई। गोद में उठाकर अश्लील फोटो खींचने की भी चर्चा सामने आई है। इस प्रकरण का वीडियो सामने आने बाद पुलिस अफसरों में हड़कंप मच गया। शुक्रवार दोपहर एसएसपी अंकिता शर्मा ने एसपी देहात डॉ हृदेश कठेरिया सहित अन्य अफसरों के साथ जंगल में घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने इस प्रकरण में सराह बरोलिया गांव के तीन आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। अन्य युवकों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।

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