Budaun News: आत्महत्या के लिए उकसाने में पत्नी समेत तीन पर तीन माह बाद रिपोर्ट
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:07 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:07 AM IST
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बदायूं। सहसवान थाना क्षेत्र के नया गांव के पास जंगल में चार जून को युवक के पेड़ से लटककर सुसाइड करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर सहसवान पुलिस ने पत्नी समेत तीन लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज की है। मृतक राजेश के पिता सुम्मेरी की ओर से पुलिस ने तीन माह बाद यह कार्रवाई की है। रिपोर्ट में मृतक की पत्नी सीमा, उसके पिता जगदीश और मां कमलेश को आरोपी बनाया गया है।
संभल जिले के जुनावई थाना क्षेत्र के धनीपुर गांव निवासी सुम्मेरी ने तहरीर में बताया कि उनके बेटे राजेश की ससुराल सहसवान क्षेत्र के नया गांव में थी। शादी के बाद करीब एक वर्ष से राजेश और उसकी पत्नी सीमा के बीच विवाद चल रहा था। पत्नी ससुराल में रहने के बजाय मायके जाना चाहती थी। सितंबर 2025 में भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने समझौता कराया था।
पिता के मुताबिक, घटना से करीब एक माह पहले सीमा बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। राजेश ने उसे वापस बुलाने के कई प्रयास किए, लेकिन वह नहीं आई। तीन जून को राजेश अपने ममेरे भाई बंटी की बाइक लेकर पत्नी को बुलाने नया गांव गया था। अगले दिन चार जून को ससुराल पक्ष ने उसे प्रताड़ित किया। उसका मोबाइल भी छीनकर तोड़ दिया गया। इसके बाद राजेश ने नया गांव के पास जंगल में जाकर फंदा लगाकर जान दे दी। उसका शव बबूल के पेड़ पर लटका मिला था और बाइक पास में खड़ी थी।
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पिता ने आरोप लगाया कि बेटे की मौत के मामले में मोबाइल और अन्य साक्ष्यों की जांच जरूरी है। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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संभल जिले के जुनावई थाना क्षेत्र के धनीपुर गांव निवासी सुम्मेरी ने तहरीर में बताया कि उनके बेटे राजेश की ससुराल सहसवान क्षेत्र के नया गांव में थी। शादी के बाद करीब एक वर्ष से राजेश और उसकी पत्नी सीमा के बीच विवाद चल रहा था। पत्नी ससुराल में रहने के बजाय मायके जाना चाहती थी। सितंबर 2025 में भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने समझौता कराया था।
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पिता के मुताबिक, घटना से करीब एक माह पहले सीमा बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। राजेश ने उसे वापस बुलाने के कई प्रयास किए, लेकिन वह नहीं आई। तीन जून को राजेश अपने ममेरे भाई बंटी की बाइक लेकर पत्नी को बुलाने नया गांव गया था। अगले दिन चार जून को ससुराल पक्ष ने उसे प्रताड़ित किया। उसका मोबाइल भी छीनकर तोड़ दिया गया। इसके बाद राजेश ने नया गांव के पास जंगल में जाकर फंदा लगाकर जान दे दी। उसका शव बबूल के पेड़ पर लटका मिला था और बाइक पास में खड़ी थी।
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पिता ने आरोप लगाया कि बेटे की मौत के मामले में मोबाइल और अन्य साक्ष्यों की जांच जरूरी है। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।