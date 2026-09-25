बदायूं में भी बिहार जैसी घटना: जंगल में प्रेमी युगल पकड़ा, आपत्तिजनक स्थिति में थे, अश्लील वीडियो व फोटो खींचे

बिहार के जमुई में नाबालिग लड़के-लड़की से अभद्रता के बाद बदायूं जिले के उघैती थना क्षेत्र के सिद्ध बरोलिया मंदिर के जंगल में प्रेमी युगल को कुछ युवकों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। आरोप है कि युवकों ने प्रेमीयुगल के साथ मारपीट कर लूटपाट की। युवती की अश्लील वीडियो बनाई। गोद में उठाकर अश्लील फोटो खींचने की भी चर्चा सामने आई है। इस प्रकरण का वीडियो सामने आने बाद पुलिस अफसरों में हड़कंप मच गया। शुक्रवार दोपहर एसएसपी अंकिता शर्मा ने एसपी देहात डॉ हृदेश कठेरिया सहित अन्य अफसरों के साथ जंगल में घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने इस प्रकरण में सराह बरोलिया गांव के तीन आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। अन्य युवकों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।

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वारदात पिछले बृहस्पतिवार की बताई जा रही है। थाना क्षेत्र की युवती अपने रिश्तेदार प्रेमी के साथ सराह बरौलिया के पास जंगल में गई थी। दोपहर करीब 2 बजे का मामला है। ग्रामीणों ने बताया कि जहां से प्रेमी युगल जंगल में घुसा, वहीं नजदीक पर देशी शराब की दुकान है। वहां कुछ लड़के दिनभर खड़े रहते हैं। किसी एक युवक ने प्रेमी युगल को जंगल में जाते देख लिया, कुछ देर बाद पांच युवकों ने जंगल में प्रेमी युगल को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। चर्चा यहां तक हो रही है कि उस समय लड़की के तन पर कपड़े नहीं थे। युवकों ने पहले युवक के साथ मारपीट की। उसकी जेब में रखे 1500 रुपये छीन लिये। इसके बार युवती को ब्लैक किया।