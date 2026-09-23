{"_id":"6ab3c0cdeb71e6d2240aab53","slug":"video-woman-found-dead-in-sugarcane-field-in-noorpur-suspected-strangulation-toddler-found-crying-beside-body-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिजनौर: दुपट्टे से गला घोंटकर महिला की हत्या, गन्ने के खेत में फेंका शव; पास बैठी रो रही थी डेढ़ साल की बच्ची","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिजनौर जनपद के नूरपुर में मुरादाबाद हाईवे से नोसोनगर जाने वाले मार्ग के किनारे गन्ने के खेत में बुधवार को करीब 25 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिला। महिला के गले में दुपट्टा लिपटा था और शव पर आग से झुलसने के निशान मिले हैं। पुलिस हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए शव जलाने की कोशिश की आशंका से जांच कर रही है। शव के पास करीब डेढ़ साल की बच्ची रोती हुई मिली, जिसे उपचार के लिए सीएचसी भेजने के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत की वजह स्पष्ट होगी, जबकि पुलिस महिला की पहचान कराने और घटना की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

... और पढ़ें