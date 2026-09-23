फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Bijnor: Accountant and outsourced employee caught red-handed accepting a bribe of ₹15,000

बिजनौर: 15 हजार की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा लेखाकार और आउटसोर्स कर्मचारी, विभाग के लिपिक को भी नहीं बख्शा

Wed, 23 Sep 2026 09:24 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर Published by: Mohd Mustakim Updated Wed, 23 Sep 2026 09:24 PM IST
सार

लिपिक शिवम से बिल पास कराने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही थी। शिवम ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुरादाबाद में शिकायत कर दी। टीम ने जाल बिछाकर अवधेश कुमार लेखाकार और मोनू कुमार को पकड़ लिया। 

विज्ञापन
Bijnor: Accountant and outsourced employee caught red-handed accepting a bribe of ₹15,000
लेखाकार अवधेश कुमार (ऊपर) और मोनू। दोनों को ले जाती टीम। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुरादाबाद की टीम ने बुधवार को विद्युत वितरण खंड चांदपुर के कार्यालय में 15 हजार की रिश्वत लेते लेखाकार और आउटसोर्स कर्मचारी को रंगेहाथ पकड़ लिया। विभागीय लिपिक से ही बिल पास कराने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। उसकी शिकायत पर मामले में कार्रवाई की गई। दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन

 

भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुरादाबाद की टीम के प्रभारी निरीक्षक कृष्ण अवतार ने बताया कि चांदपुर के मोहल्ला काजीजादगान निवासी शिवम विद्युत विभाग में बाबू है। उसने शिकायत की थी कि उससे बिजली विभाग में 43 हजार 870 रुपये के बिलों की टीआई (टेंपरेरी इम्प्रेस्ट शीट) अस्थायी पेशगी को बंद करने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुरादाबाद की टीम ने बुधवार को कार्रवाई की। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि टीम ने दोपहर करीब 3:05 बजे अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड चांदपुर के कार्यालय के कमरा नंबर-5 में लेखाकार की सीट के पास कार्रवाई करते हुए अवधेश कुमार लेखाकार और मोनू कुमार आउटसोर्स कर्मचारी को 15 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया। रिश्वत की रकम मोनू कुमार द्वारा ली जा रही थी। कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
 
विज्ञापन

अधिशासी अभियंता राजेंद्र कुमार ने बताया कि शिवम विभाग में ही लिपिक है। वह मीटिंग में थे। लेखाकर अवधेश कुमार व बाबू शिवम के बीच में क्या बात चल रही थी, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। इस संबंध में जानकारी की जाएगी।
 

क्या होती है टीआई
बिजली विभाग में बिजली अधिकारियों और बाबुओं को विभागीय मद से छोटे मोटे काम कराने के लिए एडवांस पैसा लेने की व्यवस्था होती है। इसे ही विभाग में टीआई (टेंपरेरी इम्प्रेस्ट शीट) अस्थायी पेशगी भी कहा जाता है। चांदपुर में भी लिपिक शिवम विभाग में स्टेशनरी आदि कार्यों के लिए टीआई पास करा रहा था। इसे पास कराने के नाम पर ही यह रिश्वत मांगी जा रही थी।

ये भी देखें...
यूपी: बिजलीकर्मियों को 13 सेकेंड में मारे 45 थप्पड़ और घूंसे; बिजनौर के वायरल वीडियो ने मचाई सनसनी
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed