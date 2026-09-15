बिजनौर में पटाखा फैक्ट्री पर छापा, मानक से अधिक विस्फोटक और अवैध कारतूस बरामद; दो गिरफ्तार

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बिजनौर के थाना हीमपुर दीपा क्षेत्र में पुलिस ने राजस्व विभाग, एफएसएसओ और जनपदीय फील्ड यूनिट की संयुक्त टीम के साथ पटाखा फैक्ट्री पर कार्रवाई की। टीम ने फैक्ट्री से मानक से अधिक मात्रा में भंडारित विस्फोटक पदार्थ और निर्मित सुतली बम वाले पटाखे बरामद किए। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से निर्मित और अर्धनिर्मित कारतूस के साथ कारतूस बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक, बिजनौर ने जानकारी दी।

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