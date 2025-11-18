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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 15 सितम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Tue, 15 Sep 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 15-09-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:29 AM, 15-Sep-2026

Baghpat News: 23 चिकित्सक चल रहे लापता, 17 साल से नहीं मिले

doctor news और पढ़ें
01:29 AM, 15-Sep-2026

Shamli News: धोखाधड़ी कर भूमि का बैनामा कराने वालों पर पति की हत्या करने का आरोप

Those who fraudulently got the land registered were accused of murdering the husband.
गांव दभेडी बुजुर्ग निवासी महिला ने कुछ लोगों पर धोखाधड़ी कर भूमि का बैनामा कराने तथा विरोध करने पर पति की हत्या करने का आरोप लगाया। और पढ़ें
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01:29 AM, 15-Sep-2026

Saharanpur News: बाजार में खपाए नकली सिक्के, कहीं आपकी जेब में तो नहीं पहुंचे

Fake coins are being circulated in the market, have they reached your pocket? और पढ़ें
01:29 AM, 15-Sep-2026

Saharanpur News: कमीशन का लालच देकर युवाओं को गिरोह में करते थे शामिल

They used to lure young people into the gang by offering them commission. और पढ़ें
01:28 AM, 15-Sep-2026

Shamli News: टेंट लगाते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए कर्मचारी की मौत

Worker dies after being hit by high-tension line while setting up tent
पलठेड़ी गांव में सोमवार को टेंट लगाते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से गढ़ी अब्दुल्ला खां निवासी नाथीराम उपाध्याय (40) की मौत हो गई। और पढ़ें
01:28 AM, 15-Sep-2026

मैंने मुंह खोला तो खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी : जयंत

political news और पढ़ें
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01:28 AM, 15-Sep-2026

Saharanpur News: आठ ग्राम का सिक्का बना रहा था गिरोह, बाजार में आए थे खपाने

The gang was making eight-gram coins and had come to the market to sell them. और पढ़ें
01:27 AM, 15-Sep-2026

Saharanpur News: 50 से 60 खंभों से बिजली तार चोरी, निगम को लाखों की चपत

Electricity cables stolen from 50 to 60 poles, causing loss of lakhs to the corporation और पढ़ें
01:27 AM, 15-Sep-2026

Shamli News: शिक्षण संस्थाओं में दिया हिंदी से जुड़ने का संदेश

Message given in educational institutions to connect with Hindi
हिंदी दिवस पर सोमवार को जिलेभर के स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। और पढ़ें
01:27 AM, 15-Sep-2026

Saharanpur News: जनगणना का दूसरा चरण एक दिसंबर, स्वगणना 16 नवंबर से होगी

The second phase of the census will be held on December 1, and the self-census will be conducted from November 16. और पढ़ें
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