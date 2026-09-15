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बिजनौर में पति-पत्नी की संदिग्ध मौत से सनसनी, गंगा में पेड़ से बंधा मिला पत्नी का शव; पति फंदे पर लटका मिला

Dimple Sirohi

Updated Tue, 15 Sep 2026 03:33 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 03:33 PM IST







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बिजनौर में पति-पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई। पत्नी का शव गंगा में पेड़ से बंधा मिला, जबकि करीब डेढ़ किलोमीटर दूर पति का शव फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हत्या समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है और घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ... और पढ़ें

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