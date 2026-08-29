{"_id":"6a927d6e39d978a91a0c0887","slug":"video-bijnor-highway-caves-in-near-goyal-dharamkanta-risk-of-accidents-rises-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"बिजनौर: गोयल धर्मकांटे के निकट हाईवे धंसा, दुर्घटना का खतरा बढ़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जनपद बिजनौर के धामपुर में नगर के बीच से गुजर रहे कालागढ़ मार्ग पर आर एस एम कालेज के पास गोयल धर्मकांटे के निकट हाईवे धंस गया है। इस वजह से भारी वाहनों के आने-जाने में दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना है कि हो सकता है कि पिछले दिनों क्षेत्र में हुई बारिश के कारण हाईवे के नीचे से पानी की निकासी हुई हो और वह धंस गया हो। यदि विभाग के अधिकारियों ने जल्द संज्ञान नहीं लिया तो बड़ा हादसा हो सकता है।

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