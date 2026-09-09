Bijnor News: स्टेट हाईवे बंद, नौ गांवों के रास्तों पर भरा पानी

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ग्रामीणों के अनुसार सोमवार शाम तक कई स्थानों पर पानी बढ़ रहा था, लेकिन मंगलवार को जलस्तर में कमी आने से कुछ राहत मिली। इसके बावजूद दत्तियाना, सुजातपुर खादर, कुमरिया, मुजफ्फरपुर खादर, सियाली, जमालुदीनपुर का खेड़ा, जलालपुर खादर, रायपुर खादर और मीरापुर सीकरी समेत कई गांवों का संपर्क अभी सामान्य नहीं हो सका है। सड़कों पर पानी भरा होने के कारण स्कूली वाहन गांवों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कोचिंग के लिए गांवों से बाहर जाने वाले युवा भी आवागमन बाधित होने के कारण घरों में रहने को मजबूर हैं। खेतों और रास्तों में पानी भरा होने से पशुपालक हरा चारा भी नहीं ला पा रहे हैं। ऐसे में पशुओं का पेट भरना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है।स्टेट हाईवे पर भी आवागमन बाधितबहसूमा-ठाकुरद्वारा स्टेट हाईवे पर भी आवागमन पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है। फिलहाल कुछ बाइक सवार ही जोखिम उठाकर निकल रहे हैं। क्षतिग्रस्त सड़क के स्थान पर बनाए गए अस्थायी जुगाड़ के पुल से भी लोग आवागमन कर रहे हैं। राहगीर मोहित कुमार, नागेंद्र सिंह और राकेश कुमार ने बताया कि हस्तिनापुर की ओर बाइक से जाने में आगे कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन क्षतिग्रस्त सड़क और जलभराव वाले हिस्से को पार करना सबसे बड़ी समस्या है। दैनिक यात्री अपनी कारें सड़क के दूसरे छोर पर खड़ी कर जुगाड़ के पुल और ट्रैक्टर-ट्रॉली के सहारे जलभराव को पार कर रहे हैं।जलभराव के कारण जहां समस्या हो रही है, वहां टीम भेजी जा रही है। अभी पानी होने के कारण कुछ रास्ते बंद हैं। ग्रामीणों को राहत भिजवाई जा रही है। ...प्रशांत वर्मा, एसडीएम चांदपुर